Alegretense desgarrada afirma; o aconchego desta terra é único

Por mais que eu esteja feliz, jamais vou deixar de sentir saudade do meu lar, da minha terra e do aconchego que todos encontram apenas em Alegrete – descreveu Soraia Morais, ao falar com o PAT para mais uma edição do Saudade do Alegrete.

A alegretense atualmente reside em São Pedro do Sul, com o esposo e os filhos. Soraia disse que saiu da cidade com 19 anos, e já se passaram oito anos. Ela foi trabalhar no administrativo de um jornal, em Caxias do Sul por mais de um ano.

Neste mesmo período, conheceu o esposo, Lucas Jobim, casou-se e mudou-se para São Pedro. Hoje, tem dois filhos, Gustavo Moraes Jobim/Luíza Moraes Jobim, e iniciou trabalho em um novo ramo – da estética do olhar Lash designer com extensão de cílio.

“O que mais sinto falta da minha cidade é o aconchego e dos meus pais”-destacou.

Soraia salientou que sempre que é possível vem a Alegrete e nos passeios também aproveita para estreitar laços com as mulheres que conhecem o seu trabalho, e por isso, já tem clientes também na terra amada. Agora sou empreendedora, mãe e Dona de casa.- comenta.