Grupo de WhatsApp entre moradores derruba criminalidade no bairro

Moradores trocam informações no aplicativo com o objetivo de reduzir furtos e assaltos.

A relação entre vizinhos é sempre cheia de histórias. Tem aquele que todo dia você vê e até o recluso que quase nunca está em casa por conta do trabalho. Nessa relação diária, moradores do bairro Capão do Angico, Zona Leste de Alegrete, resolveram criar um grupo no WhatsApp para unir a vizinhança e diminuir o número de casos de furto e crimes na região.

O grupo é o meio de comunicação entre os vizinhos contra a criminalidade. A ideia surgiu com a proposta de unir a vizinhança e diminuir a violência, sendo assim, o grupo que tem 96 participantes, está sempre conectado quando algum percebe qualquer movimento suspeito de algum indivíduo, já conhecido, no bairro por delitos ou se são pessoas diferentes.

“Numa prisão, as denúncias levaram os policiais a identificarem os autores de um furto, através do nosso grupo. Depois da constatação de que estavam vendendo os produtos, a Brigada Militar foi acionada”- comentou.

“Tentamos fazer a vizinhança ser mais unida, se não dá pela forma de antigamente, de sentar do lado de fora e conversar, hoje, como tudo é informatizado, nós usamos da tecnologia e conversamos pelo WhatsApp, mas essa conversa é sempre com o objetivo focado na segurança. Muito dinâmico e eficaz. Nesses quatro anos, muitos furtos foram impedidos, pois qualquer situação suspeita, é colocada no grupo e a Brigada Militar é acionada. Uma ação completa a outra e isso tem resultados muito positivos”- descreveu o responsável pelo grupo.

Eles disseram que não iriam se identificar, pois em cada rua do bairro tem no mínimo um integrante e por segurança, eles preferem o anonimato, entretanto, acrescentam que, se o grupo realmente for com pessoas selecionadas pode ser muito relevante até mesmo para outros bairros, mas é muito importante saber quem serão os membros para que a ideia de segurança seja realmente consolidada – afirmam.

De acordo com os moradores, depois que o grupo foi criado, o número de furtos no bairro caiu.

O trabalho realizado por meio das mensagens de texto ocorre por meio de avisos entre os moradores.

” Se houver alguma atitude suspeita o próprio morador avisa no grupo para que todos fiquem alerta. Na sequência, a Brigada Militar é acionada. Os moradores têm a consciência de que a Brigada Militar (BM) é amiga da cidade e o valor que ela representa” – conclui.