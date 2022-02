Alegretense desgarrado encontrou na Serra novas possibilidades

A seguir, um pouco da trajetória de Cleber Monteiro Martins.

O alegretense saiu do Baita Chão, conforme ele descreve, em busca de novas oportunidades. Ele é casado e pai de dois filhos, Réver e Nikolas.

Quando estava aqui, sempre residiu no bairro Vila Nova e trabalhava como servente de obras. Mas Cleber viu sua vida mudar quando decidiu sair em busca de novas oportunidades e de uma vida melhor para o seus filhos.



Desta forma, reside há 7 anos em Caxias do Sul, onde deu uma grande guinada na vida e, há dois anos atua na área de vigilância bancária. Sempre buscando novos aprendizados e conhecimentos, acrescenta.

“Sinto muita saudade da minha cidade, minha terra, minha família. Contudo, tenho consciência que foi preciso sair em busca dos nossos sonhos. Hoje me sinto realizado com tudo que tenho e minha família sempre me apoiando, minha esposa ,minha sogra. Sinto muita saudade da minha mãe, meu pai e amigos, mas convicto que fiz a escolha certa” -pondera.

Cleber destaca que, nos momentos de lazer joga futebol com outros conterrâneos que conheceu em Caxias.

“Tenho vontade de um dia voltar à minha cidade, mas com outra mentalidade e novos conhecimentos”-finaliza.

