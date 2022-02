Idoso é detido duas vezes em menos de quatro horas no RS

Um idoso de 72 anos foi detido duas vezes pela Brigada Militar (BM) em menos de quatro horas, entre o sábado (12) e este domingo (13), em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a 150 km de Porto Alegre. A primeira detenção ocorreu por embriaguez ao volante. Pouco depois de ser liberado, idoso foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

A primeira abordagem foi por suspeita de embriaguez ao volante. De acordo com a polícia, por volta das 20h40, o homem se envolveu em um acidente, batendo contra outro veículo, que estava estacionado. Ninguém ficou ferido. O idoso estava com sinais de embriaguez, mas não fez o teste do bafômetro.

“Como se tratava de uma pessoa idosa, ele não tinha um antecedente policial, nunca na vida dele teve envolvimento com polícia e não houve vítimas do acidente, apenas dano material, não havia necessidade de se encaminhar esse idoso para a prisão”, afirmou o delegado Felipe Cano, que atendeu a ocorrência.

No entanto, por volta das 0h30 de domingo, o idoso foi detido novamente. Segundo a Brigada Militar, ele estava no meio da rua com um revólver calibre 22, que teria buscado em casa após ser liberado da delegacia. O idoso teria usado a arma para ameaçar o proprietário do carro em que ele bateu mais cedo, alegando que o motorista chamou a polícia após o acidente.

O condutor reagiu às ameaças, conseguiu desarmar o idoso e acionou novamente a Brigada Militar, que conduziu o homem mais uma vez à delegacia.

“Neste momento nós percebemos que não havia possibilidade de ele permanecer em liberdade”, disse o delegado.

O idoso foi autuado em flagrante e, encaminhado ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. O homem irá responder pelos crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo.

