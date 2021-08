Alegretense dono de indústria presente em 20 estados, não esquece os bailes de Carnaval de Alegrete

Em mais uma edição do Saudade do Alegrete, a reportagem do PAT vai compartilhar com vocês a história de sucesso de mais um alegretense desgarrado.

Constantino Rodrigues de Freitas saiu de Alegrete ainda guri. Tinha seis anos quando seu pai, militar reformado, cassado e preso político, mudou-se com toda a família – esposa e seis filhos, todos alegretenses – para Porto Alegre. Na capital dos gaúchos estudou engenharia mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), trabalhou em multinacionais e lecionou na Pontifícia Universidade Católica (PUCRS). Aos poucos sua origem do campo foi tomando corpo e o interesse por uma vida simples promoveu uma mudança radical em seu comportamento.

Buscando um reencontro com o lado mais natural, Constantino começou a praticar yoga e, por influência de uma irmã e cunhado se tornou ovo-lacto vegetariano. Ali foi o início de uma virada em sua vida. Buscando um estilo de vida mais saudável e natural, em 1986, foi embora para Santa Catarina – mais especificamente para um sítio na pequena Termas do Gravatal, onde mora até hoje e mantém uma produção autossuficiente com galinhas, hortifrutigranjeiros, frutas e, recentemente, iniciou a produção de café. “Pretendo terminar a vida inspirado no agricultor familiar, trabalhando a terra”, afirma.

Um ano depois de se mudar para Gravatal, Constantino fundou a Shambala Naturais, que iniciou como loja (esta não existe mais) vendendo produtos e lanches naturais, livros e pedras. Hoje a marca se transformou em uma indústria com 2.200 m² e é referência em alimentação natural, oferecendo ao mercado produtos minimamente processados, os chamados clean label. Desde então, a história deste filho do Alegrete avança território, pois sua marca – Shambala Naturais – está presente em 20 estados brasileiros e produz mais de 500 itens direcionados a consumidores preocupados com estilo e alimentação saudáveis.

“Melhores bailes de Carnaval” é a lembrança mais preciosa de Constantino quando fala na cidade natal, além da referência histórica de seu avô paterno – também Constantino Rodrigues de Freitas, eminente juiz de direito na cidade, fundador e patrão do primeiro CTG alegretense – e o materno, proprietário da saudosa Ferragem Trindade.

