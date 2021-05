Alegretense é aprovada em 1º lugar no curso de Letras na UFPEL

Compartilhe















A estudante de Alegrete Luisa Gallas é a número 1 do Curso de Letras inglês e português da Universidade Federal de Pelotas. Das 12 vagas disponíveis pela universidade, a alegretense foi a primeira colocada.

Luisa é filha do casal Eclair da Costa Silva Gallas e José Antônio Gallas, estudou toda sua vida escolar no Colégio Divino Coração.

“Na minha rotina, eu estudava pela parte da manhã no colégio e durante a tarde ou à noite eu fazia os trabalhos propostos e estudava para as provas escolares”, conta a jovem.

Ela fez a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) como forma de treinamento. No segundo ano, em 2019, para conhecer a essência do teste. “Um ano depois, fiz a prova para valer, já no terceiro ano e, quando o resultado chegou, apliquei minhas notas no SiSU (Sistema de Seleção Unificada), passando em primeiro lugar na Universidade Federal de Pelotas no curso Letras português/ inglês” explica Luisa.

A alegretense tirou a nota de 960 na redação, e explica que se empenhou ao máximo para aprender a estrutura de uma redação. “Para isso, comecei a escrever uma redação a cada 15 dias, ler redações nota mil e a gravar alguns vídeos sobre maneiras de usar filmes e séries como repertório pop na redação – tudo com ajuda do professor de português e redação Kauê Sitó, que é uma grande inspiração para mim” conta.

Por conta do incentivo constante dos pais, Eclair e José Antônio Gallas, para focar nos estudos e se dedicar ao máximo, Luisa aponta os méritos de sua conquista.

“Eu tenho plena certeza de que o motivo da minha aprovação em primeiro lugar foi minha total dedicação durante os três anos do ensino médio, tendo em vista que eu prestava muita atenção nas aulas de todos os meus professores, que eram maravilhosos. Assim, não precisei estudar tanto através da internet para aprender os conteúdos posteriormente e correr atrás das matérias que eu não havia compreendido com tanta frequência”, menciona a aprovada na UFPEL.

Outro fator destacado por Luisa é quanto a escolha do curso Letras português/ inglês. Ela afirma que se deve muito ao fato de ter feito o curso de inglês do Senac Alegrete e ter se apaixonado pelo idioma, através das aulas diferenciadas com professores super qualificados e didáticos.

“Sou muito grata por ter feito parte dessa instituição de ensino e por ter sido aluna dos ‘teachers’ sensacionais Greice Jung, Ângelo Dias e Ângela Carvalho”, conclui a futura acadêmica da UFPEL.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução