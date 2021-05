Reversão na tendência de queda e indicadores da Covid voltaram subir na última semana em Alegrete

Compartilhe















Os números da Covid-19 não são tão positivos nesta semana. Embora tenhamos, conforme Boletim Epidemiológico de ontem à noite, seis vagas na UTI Covid, o acréscimo nos casos foi perceptível nos últimos sete dias. Os dados foram analisados entre os dias 5 e 11 de maio.

Nada que tenha uma proximidade, até então, com o mês de março, mas já sinaliza que, embora a população esteja se vacinando os cuidados não podem ficar esquecidos. A higienização das mãos, uso da máscara e o distanciamento social são indispensáveis.

Segundo dados do estatístico e advogado, Marco Rego, que tem sido uma grande referência na cidade e região, em sete dias foram 203 casos acumulados de novas infecções.

Já, em um comparativo com a semana anterior, o número de confirmações foi de 147, o que demonstra o aumento de 38,10% nos últimos sete dias.

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza o monitoramento de regiões distribuídas por Unidades de ESFs.

Segundo o relatório do dia 11 de maio, as ESFs que apresentam risco médio, sinalizadas em cor amarela, são as ESF Rondon e Piola. Já as que apresentaram risco baixo, representadas em cor azul, são as ESF Cidade Alta, ESF Macedo, ESF Nova Brasília, ESF Saint Pastous, Centro Social Urbano, ESF Prado, ESF Vera Cruz, ESF Vila Nova, ESF Bento Gonçalves, ESF Promorar e ESF Dr. Romário.

No mapa a classificação há quatros níveis que indicam o número de contaminados e o risco de contaminação. A cor preta representa altíssimo risco de contágio, a cor vermelha indica risco alto, a amarela significa risco médio e a azul baixo risco de contágio. Os indicadores são: de 0% à 1,25% da população monitorada, marcado em azul; De 1,26% à 2,50% da população monitorada, em amarelo; De 2,51% à 3,75% da população monitorada, em vermelho; Acima de 3,76% da população monitorada, em preto.

Nessa semana, de 05 a 11 de maio, também foram registrados 166 casos de recuperações, comparado com os últimos sete dias foram registrados 175 casos, dessa forma, houve queda de 5,14% no índice de recuperados.

Na semana de 05 a 11 de maio, houve um aumento na média móvel diária de novas confirmações para COVID-19, totalizando a média em 29 novos casos diários, de modo que nos 7 dias anteriores foi registrada a média de 21 novos casos diários, perfazendo um aumento de 38,10% com relação a última semana.

A semana corrente também apresenta aumento no volume de casos ativos, totalizando 134 casos, em contraponto com os 100 casos ativos contabilizados na semana anterior, apresentando assim aumento de 34%. De 05 a 11, foram registrados 3 óbitos ocorridos no município, o que representa média de 0,42 pacientes por dia.

Atualmente são 9.604 casos confirmados, com 9.238 recuperados, 151 ativos (141 estão ativos em isolamento domiciliar e 10 hospitalizados positivos de Alegrete) e 215 óbitos.

Foram realizados 30.174 testes, sendo 20.445 negativos, 9.604 positivos e 125 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 621 pessoas.

Acompanhe os gráficos: