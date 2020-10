Alegretense é aprovada em pioneiro curso EAD de árbitros para Liga Gaúcha

Compartilhar















O 1⁰ Curso EAD para Formação de Árbitros da Liga Gaúcha, contou com uma alegretense.

A aluna Lunara Fernandes obteve aprovação no curso de ensino à distância promovido pela Liga Gaúcha de Futsal. Foram mais de 162 inscritos, no curso que foi divido em 3 módulos.

No primeiro momento, a alegretense que cursa Educação Física e atua como goleira de futsal, estudou o 1° e 2° módulo sobre as regras do futsal e preenchimento de súmula.

Os alunos participaram de aulas online e o 3° módulo foi com aulas práticas presenciais dívida por regiões. O curso foi ministrado pelos professores: Thales Goulart, Fernando Henz, Fernando Specht, Peter Maia, Samuel, e o diretor Fernando Jr. além do coordenador da região Eleú Cardoso.

Luna iniciou os estudos no dia 23 de junho, com aulas teóricas. Já no dia 19 de setembro, iniciou com aulas práticas. No último dia 4, ocorreram as provas de Regras e Súmula.

A prova e as aulas práticas foram realizadas na cidade de Quaraí, da região Fronteira foram aprovados 20 alunos e apenas Lunara Fernandes de Alegrete.

A prova de regras, tinha o valor de 70 pontos e a prova de Súmula valor de 30. A alegretense teve parecer “APROVADA”, com a porcentagem de 92,6 de 100%, ficando como a terceira maior média entre os aprovados.

A partir de agora, Lunara é a força feminina alegretense na arbitragem e passa a integrar o quadro de arbitragem da Liga Gaúcha de Futsal na região da Fronteira. Ela está apta para trabalhar em jogos de todas categorias das competições da Liga Gaúcha de Futsal.

Júlio Cesar Santos Fotos: Liga Gaúcha