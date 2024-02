Alegretense é campeão do circuito de corridas do Sesc

Ibirubá sediou a 2ª etapa do Circuito Estadual de Corridas Sesc 2024 no domingo(18). A largada ocorreu na Praça Central da cidade. Valmir de Abreu Ferreira, de Alegrete, foi o campeão na categoria geral masculina de 3km. Ele também ganhou a primeira etapa em Atlântida.

O atleta retornou aos treinos e competições há um ano, após uma pausa de 10 anos, com o suporte de Rodrigo Azevedo.

O Circuito Sesc de Corridas continua com etapas em diversas cidades, incluindo Caxias do Sul, Camaquã, Uruguaiana, Lajeado, Rosário do Sul, Rio Grande, São Leopoldo, Passo Fundo, Bagé, Ijuí, Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Guaíba.

Todos os participantes adultos recebem brinde e medalha de participação, com troféus e medalhas para os melhores colocados. Os corredores podem acumular pontos para o ranking, com premiação especial em dezembro, incluindo estadias nos hotéis do Sesc em Torres ou Gramado.