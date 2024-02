Com a volta às aulas, cresce procura por material escolar em Alegrete

Share on Email

Após o feriado de carnaval, a rede particular de ensino retornou suas atividades do ano letivo. Já a rede estadual, retorna nesta segunda-feira (19), com isso, o movimento nas papelarias aumenta de maneira vertiginosa.

Segundo o coordenador de uma empresa, o movimento cresceu muito antes do periodo pré-carnaval. Na última quarta-feira, o fluxo de clientes também esteve intenso, pessoal deixa tudo pra última hora, vamos seguir torcendo para que a procura continue alta, salientou o gestor.

Márcia estava com sua filha, Júlia, comprando o material para o começo do ano letivo. A mãe estava adquirindo materiais para a faculdade e a filha escolhendo os demais itens para o ano letivo. “Começou o ano, viemos comprar os cadernos, canetas e demais itens para recomeçar tudo outra vez”, disse a mãe.