A reportagem do PAT saiu às ruas para conferir a expectativa dos alegretenses em relação à participação do conterrâneo Matteus Amaral no Big Brother Brasil. Hoje, ocorre a abertura oficial do programa, e é certo que um grande número de telespectadores aguardará ansiosamente a primeira aparição do gaúcho em rede nacional.

Cecília e Laura são mãe e filha, respectivamente, e afirmaram que irão torcer intensamente pelo alegretense nesta edição. “Somos adeptas do programa e, como desta vez temos um conterrâneo, a torcida será dobrada. Esperamos que ele chegue longe”, disseram.

Pedro e Marília estavam percorrendo a Rua dos Andradas em Alegrete quando foram abordados pela reportagem do PAT e questionados se irão acompanhar Matheus no BBB 24. A dupla respondeu: “Com certeza, é muito importante valorizar o que é nosso. Não prometemos assistir todos os dias, mas estaremos acompanhando sempre que possível”, destacou o casal.

Uma família inteira, ao ser questionada se assistiria o conterrâneo nesta edição do reality show, respondeu que não são simpatizantes do programa e não irão acompanhar o jogo. “Preferimos assistir a uma série, um filme ou até mesmo um documentário. Acho o BBB um programa sem conteúdo”, enfatizou o pai.

O programa estreia oficialmente nesta segunda-feira, 8, após a novela das 21h. Ontem à noite, durante o Fantástico, a Globo apresentou outros 13 possíveis participantes. Eles fazem parte do grupo do “Puxadinho” e apenas dois serão escolhidos, por votação do público, para entrar na casa mais vigiada do Brasil, decisão que pode ser tomada ainda na estreia do programa.

Além dos dois mais votados pelo público, mais seis candidatos do Puxadinho farão parte do Big Brother Brasil. Ainda no programa de estreia, os 18 participantes anunciados no Big Day vão escolher três brothers e três sisters para entrar no BB 24, totalizando 26 participantes do reality.

