Alegretense é confirmado Presidente da Câmara Setorial do Arroz no MAPA

O setor orizícola se sente honrado e muito bem representado na indicação do líder do setor, o alegretense Henrique Osório Dornelles, para presidir a Câmara Setorial do Arroz do MAPA.

A Associação dos Arrozeiros, onde o empreendedor do agro deixou um grande legado, se soma às homenagens que várias lideranças do setor estão fazendo, justas e de reconhecimento público, ao colega associado e ex-Presidente da Federarroz.

“Além do conhecimento, da experiência e de sua trajetória em favor do agro, o Henrique é o nome certo para garantir às conquistas de nossa cadeia produtiva”, enfatiza Gustavo Thompson Flores, presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete.

De outro lado, o gerente do 9º NATE do IRGA Ivo Mello, falou da aclamação. “Nossos votos de que tenha uma excelente gestão à frente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz e tenha sempre em mente que estaremos à disposição para contribuir nesta missão quando precisar”, pontuou o profissional.

O alegretense Henrique Osório Dornelles, ex presidente da A.A.A e da Federarroz, produtor rural em Alegrete e liderança do agro no RS. É engenheiro agrônomo e já exerceu funções como executivo de multinacionais.

O Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro, no uso da atribuição que lhe confere o caput do art. 3º, combinado com o art. 16, todos do anexo à Portaria MAPA nº 253, de 6 de novembro de 2019, e o que consta do Processo nº 21000.002055/2024-18, designou o alegretense para o encargo de Presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz, em substituição a Daire Paiva Coutinho Neto. Conforme o Art. 2º, a Portaria Nº 10 de 29 de janeiro, entrou em vigor na data de sua publicação.

Foto: Conexão Rural