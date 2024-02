Banca que venceu a licitação municipal em Alegrete é anulada na Câmara de Vereadores

O Pregão Eletrônico nº 014/2023 da CMA foi anulado em 31 de janeiro, às 9h49min, por iniciativa jurídica. Sérgio Prates, diretor administrativo da Câmara, sustentou que o processo continua em busca de outra prestadora de serviço, atendendo ao trâmite burocrático do pregão eletrônico.

A reportagem entrou em contato com a parte administrativa da Câmara que confirmou a anulação, entendendo que a empresa vencedora não atendeu alguns requisitos essenciais no trâmite licitatório. A banca Fenaz do Estado do Pará venceu também a licitação para o concurso municipal.

Em contato com o secretário de administração Zeca Faraco, a documentação da empresa Fenaz está sendo analisada pela equipe de licitação. O servidor atendeu o PAT e confirmou a realização do concurso. Caso a empresa seja vetada, automaticamente passa para a segunda classificada e assim por diante, explicou o administrador.

Faraco atualizou a situação e disse que o setor jurídico da Prefeitura está analisando a documentação da possível banca do concurso. Segundo Servidor público até a próxima terça-feira(6), sairá o resultado se a empresa atendeu os requisitos.