Alegretense é o novo Diretor de Avaliação da CAPES Brasil

O PAT, mais uma vez, traz aos alegretenses a história de um conterrâneo que saiu da terra natal e se projetou com sucesso na carreira profissional.

O alegretense, Flávio Camargo, integra o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) como professor, coordenador de PPG e de área, além de ser consultor há quase 25 anos.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nomeou Flávio Anastácio de Oliveira Camargo como diretor de Avaliação, no último dia, 24, em publicação no Diário Oficial da União.

Professor titular do Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é coordenador-geral da Área das Agrárias I e membro do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) da CAPES.

Camargo considera a avaliação “a alma da CAPES”. Ele reconhece o grande e intenso trabalho que o espera, mas ressalta que a diretoria tem “uma equipe excelente e capacitada, além do apoio imprescindível das áreas, o empenho do CTC-ES para deliberar assuntos prioritários e a assistência da presidência”. Para o professor, sua experiência será um facilitador, principalmente tão próximo à Avaliação Quadrienal: “acredito que o meu período no CTC-ES, aprendendo com meus colegas e construindo coletivamente entendimentos e instrumentos para a avaliação, será o grande diferencial em termos de compreensão dos processos e da continuidade deles”.

O diretor destaca que “a pesquisa produzida na pós-graduação brasileira tirou o país do atraso tecnológico, social e econômico e redefiniu nossos padrões de desenvolvimento”. Ele acredita que o trabalho desenvolvido gerou a competência intelectual necessária para a liderança científica e independência tecnológica do Brasil em muitas áreas do conhecimento e de setores da economia. “Agora é necessário um novo olhar sobre as nossas pesquisas e como agregar valor ao conhecimento para que os desafios se transformem em oportunidades de crescimento e de impacto real”, conclui.

Currículo

Doutor em Ciência do Solo e mestre em Agronomia, Flávio Camargo tem pós-doutorado na Universidade da Califórnia (Riverside) e na Universidade da Flórida (Gainesville), ambas nos Estados Unidos, e atua na área de microbiologia e bioquímica do solo e da ciência forense aplicada ao ambiente.

O alegretense de 54 anos é filho de Leo Pereira de Camargo (in memorium) e Maria Irene de Oliveira Camargo. Formou-se Técnico Agrícola no então IFFar em Alegrete. Aos 16 anos prestou vestibular para a universidade do Rio de Janeiro em ciências agrárias, onde posteriormente se formou.

Ele e professor da UFRGS, pesquisador e orientador nos cursos de mestrado e doutorado no Brasil e em outros países de alunos que saem para a especialização fora.

“Agora, já em Brasília , com um novo desafio para a carreira deste filho do Alegrete que tem orgulho em ser educador em cursos superiores” – disse a tia, professora Joaquina Loris de Oliveira Adolpho .