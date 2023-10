CEVS e 10ª CRS realizam treinamento na profilaxia da raiva

A profilaxia da raiva promovida pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, com a participação da 10ª CRS, será um evento, no dia 24, em Santana do Livramento de conotação internacional com a participação das Vigilâncias da Raiva do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai.

A despedida ao soldado Jardim foi com honras militares e muita comoção

Andreia Carneiro, médica veterinária, Delegada Adjunta da 10ª CRS e Coordenadora Ambiental em Vigilância da Coordenadoria Regional com sede em Alegrete explica que o treinamento com profissionais do CEVS vai abordar a parte prática e teórica, inclusive com a coleta de amostras encefálicas. A raiva é transmitida dos animais aos humanos pela saliva e, conforme Andreia, a letalidade é de 100%. Por isso a importância desse treinamento para que os agentes da saúde, que também vão participar, ajudem a identificar os sintomas nas pessoas que tem febre e dor nas articulações.

Rejeitado pela mãe, Mée é acolhido como membro de família no Caverá



Para evitar que produtores percam animais picados por morcegos que se alimentam de sangue de mamíferos, a Delegada Adjunta da 10ª CRS alerta que os produtores vacinem seu animais em dose única contra a raiva. Ela relatou que ao ser picado por morcegos, depois de três dias, eles apresentam os sintomas como salivação excessiva e fraqueza nas patas e vêm a óbito.