Alegretense é Top 10 no Campeonato Pan-americano de Ciclismo

O Brasil sediou o 1º Pan-Americano de Ciclismo Paralímpico da história, tendo Maringá como cidade escolhida para receber o evento, com a participação de 170 atletas de 11 países.

O campeonato realizado no último final de semana teve apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, da Prefeitura de Maringá, e somou pontos para os Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, Paralímpiadas de Paris 2024 e ranking mundial da União Ciclística Internacional.

Realizado entre os dias 16 a 20, o Pan-Americano de Ciclismo Paralímpico na cidade de Maringá teve a participação de um alegretense.

O ciclista Lucas Fernandes, radicado em Rosário do Sul, disputou as provas de contra relógio e resistência.

A primeira prova foi o tradicional contrarelógio no sábado em circuito de 3 km cada volta.

Num total de 5 voltas o CRI e 15 voltas a prova de resistência. “O contrarelógio não é meu forte, mas fui bem consegui ficar em 11⁰. Já no domingo na prova de resistência consegui ficar em 10⁰”, explica o ciclista.

Alegretense encarou duas provas na competição

Esse é o primeiro evento continental de Paraciclismo das Américas que marca a história da modalidade. Investimentos no paradesporto mostram resultado. Tudo isto contracenando com a primeira participação do alegretense com a camisa da seleção brasileira de paraciclismo.

“A prova serviu como balizador para conhecer os adversários, saber o nível dos competidores e ter uma idéia de como serão as próximas provas e identificar onde é preciso melhorar”, comenta o atleta.

Ele destaca que o melhor do evento foi ter conhecido os outros atletas da seleção e, principalmente, conhecer o Lauro Chaman principal paraciclista da seleção.

Lucas e Chaman principal ciclista paralímpico do Brasil

Agora Lucas segue seus treinos visando o campeonato gaúcho e foco no brasileiro em dezembro.

Fotos: reprodução