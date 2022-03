Moradores de assentamento querem limpeza de cacimbas

Share on Email

Famílias dos assentamentos, no Passo Novo, precisam de ajuda para que as cacimbas que utilizam para retirar água para seu consumo sejam limpas.

O pedido é de uma moradora do local que diz que enfrentaram muitas dificuldades de abastecimento agora com a seca, e mesmo depois que choveu as fontes precisam ser limpas e aprofundadas, para que água chegue melhor nas casas.

Diz a dona de casa, Nilva Azevedo, que solicitam isso há tempo para a Prefeitura porque dependem dessas cacimbas para terem água.

O Secretário de Agricultura e Pecuária informa que mantiveram em janeiro e fevereiro uma retroescavadeira nos assentamentos limpando açudes e cacimbas E agora estão com escavadeira hidráulica . – Acontece que, às vezes, o operador chega e não tem ninguém em casa, mas estamos realizando trabalho, diz o secretário Gindri.

Vera Soares Pedroso