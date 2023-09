Alegretense fatura o 3º lugar da Série Ouro de futebol de mesa da Academia Santanense

Share on Email

O alegretense Ricardo Pereira brilhou em mais um campeonato de futebol de mesa. Ao lado do uruguaianense Laerte Maciel, eles foram convidados para disputar uma competição da Academia Santanense de Futebol de Mesa.

Na Serie Ouro, Gabriel Oliveira foi bicampeão com Marcio Flores em vice. E o 3º lugar coube ao alegretense Ricardo Pereira seguido do 4º Lugar Laerte Maciel.

O alegretense Ricardo Pereira comandou o Milan, que na primeira fase contou com 19 treinadores, todos contra todos. Os oito primeiros foram para a série ouro, o 9⁰ ao 16⁰ para a prata. Na 1ª fase o Milan encerrou na 5ª posição, foram 18 partidas, 9 Vitórias, 5 Empates e 4 Derrotas.

Na segunda fase, Pereira encerrou em 2⁰ lugar no grupo A, Foram 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Na 2ª posição o Milan classificou para a decisão do 3º lugar. O jogo encerrou empatado em um gol e o Milan de Ricardo venceu nos pênaltis, ficando com o terceiro lugar.

A Academia Santanense de Futebol de Mesa, é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na cidade de Santana do Livramento, fundada em 21 de março de 2013. Essa instituição visa a prática do Futebol de mesa ou jogo de botão, como é popularmente chamada.

Filiada a Federação Gaúcha e a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, desenvolve trabalhos sócio educativo visando a aproximação dos jovens e adultos simpatizantes com a pratica deste esporte, e que até hoje une as gerações.

É justamente neste cenário que a Fronteira da Paz, sedia grandes campeonatos a nível municipal, regional, estadual e nacional. Não menos importante os campeonatos internos desenvolvidos pela entidade, dentre os quais o Campeonato Santanense que hoje leva o nome de Ângelo Sergio Lopes Moreira, médico santanense, acadêmico, apaixonado pelo futebol de mesa, que faleceu em 2021 vitima da Covid-19.

A Taça Ângelo Sérgio Lopes Moreira, foi findada com sucesso em sua 2ª edição, Taça essa que teve início em abril e suas finais jogadas no último sábado 16 de setembro de 2023, contou com a expressiva participação de 20 acadêmicos, inclusive pessoal de fora da cidade.

Fotos: reprodução

A Serie Prata teve o bicampeão Rossano Barbosa, com Marcelo Miranda em segundo. No 3º Lugar Pedro Amaral e 4º Lugar Antonio Peres.

O Presidente da Academia Santanense Richard Oliveira, agradeceu a participação de todos e fecha com chave de ouro mais este evento que teve como ponto máximo a amizade e desportividade, tônica da Academia, ao mesmo tempo convida a todos os acadêmicos para a nova competição que findará o ano de 2023, já montada a Taça Libertadores da América.