Alegrete ordena novo diácono e juventude diocesana se reúne neste fim de semana

Diácono é o título dado ao terceiro grau da Ordem do Sacramento, pertencente à igreja católica. Os diáconos estão encarregados de executar o “serviço do ministério de Deus”, deixando de ser um simples leigo e passando a pertencer ao grupo do clero.

A redação do PAT entrevistou o Padre Pedro Navarro e ele relatou um pouco da importância desse grande evento na vida de um católico. Ele informou que um evento dessa magnitude aconteceu somente há dez anos, quando o padre Evandro Carvalho foi elevado ao mesmo patamar perante a instituição. A missa acontece a partir das 19h de sábado e promete levar um grande público à Igreja Matriz, localizada na praça Getúlio Vargas.

Já. no domingo, acontece a jornada diocesana da juventude. O evento ocorre no ginásio da escola Divino Coração a partir das 10h30min. Serão realizadas quinze oficinas, todas nas dependências do colégio Oswaldo Aranha. Segundo o padre, mais de 800 jovens são esperados das mais diferentes cidades da Fronteira Oeste.

