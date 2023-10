Bombeiros arriscam suas vidas na tentativa de resgatar homem no Ibirapuitã; BM também auxiliou nas buscas

Share on Email

Dois bombeiros corajosos se lançaram nas águas geladas, respondendo a uma denúncia, de populares, de que um homem estaria desesperado(pedindo por ajuda), agarrado a uma árvore. Apesar dos esforços intensivos realizados até a noite, a tentativa de resgate não teve sucesso, e o indivíduo ainda permanece desaparecido.

Até o momento, os detalhes sobre o incidente são escassos. Sabe-se apenas que o homem teria “caído” nas águas e foi arrastado pela forte correnteza em direção aos fundos da unidade militar, 12º Batalhão de Engenharia de Combate (12º BEComb). A Brigada Militar também se uniu às buscas, percorrendo as margens do rio em uma tentativa conjunta de localizar o indivíduo.

Os dois bombeiros envolvidos foram retirados das águas cerca de uma hora depois do início das buscas, por meio de uma embarcação. No entanto, até então, não há informações sobre a identidade do homem, porém, o sistema de videomonitoramento poderá auxiliar em pistas adicionais.

As operações de busca devem continuar nesta manhã de segunda-feira, 2 de outubro. É importante observar que o rio Ibirapuitã está atualmente com um nível de água bastante elevado, medindo 8,90 metros acima do normal, o que complica ainda mais os esforços de resgate das equipes envolvidas.