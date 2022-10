Alegretense fez sua parte: votação tranquila em todas as sessões

Eleições encerraram às 17h deste domingo em Alegrete, sem nenhuma ocorrência ou incidente, conforme Brigada Militar, Cartório Eleitoral e Delegacia de Polícia.

Entre os votantes, duas eleitoras foram ouvidas pela reportagem e, mesmo sem a obrigatoriedade, orgulhosas destacaram que estavam felizes por exercerem o direito à democracia. As duas idosas com 93 anos, Célia Vargas Tito que votou no IEEOA e Olga Dorneles na Urcamp.

De acordo com Tenente Nei Machado, a Brigada Militar está organizada para a segurança dos eleitores e a também para as comemorações após a votação, mesmo que, pelo contato feito com as coordenadorias das Campanhas não tem nada programado para hoje, entretanto, deverá ter algum manifesto. Estamos mobilizados para que tudo ocorra de forma tranquila – comenta.

Desde às 17h, em alguns pontos da cidade já é possível ouvir buzinas e algumas manifestações mais expressivas em grupos de eleitores.

O único crime registrado em flagrante até o momento, na Delegacia de Polícia de Alegrete, foi uma prisão por embriaguez ao volante.

Logo mais, será anunciado quem vai governar o Estado por mais quatro anos, se será Onyx Lorenzoni ou Eduardo Leite, assim como, o País entre a disputa de Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro.