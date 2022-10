Embriagado e sem CNH, motorista é preso ao colidir em carro estacionado

O acidente foi na tarde deste domingo(30), na rua Expedicionário Cannes, em Alegrete.

De acordo com os policiais militares, o homem que dirigia o Palio, não possui Carteira Nacional de Habilitação(CNH), e negou-se a realizar o teste do bafômetro.

O motorista trafegava na rua Mariz e Barros, fez uma conversão à esquerda na rua Expedicionário Cannes e, assim que entrou na via, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente com um Corsa, estacionado. Com o impacto, o Corsa foi arrastado alguns metros e parou com parte da traseira em cima da calçada.

O homem que dirigia o Palio apresentava visíveis sinais de embriaguez e negou-se a realizar o teste do bafômetro, sendo conduzido à Unidade de Pronto Atendimento(UPA), onde a médica de plantão, atestou a embriaguez.

Levado à Delegacia de Polícia, foi determinado flagrante pelo Delegado Plantonista, por embriaguez ao volante afiançável em um salário mínimo. Se a fiança for paga, o homem será liberado, caso contrário, é encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.