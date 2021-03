Alegretense Gustavo Medeiros vai jogar no Próspera comandado pelo técnico Paulo Baier

Compartilhe















Mais um atleta alegretense vai jogar no futebol catarinense. Gustavo Medeiros é o mais novo reforço do Esporte Clube Próspera.

Campeão da Série B do campeonato catarinense em 2020, o clube de Criciúma vai disputar a Série A neste ano.

O Próspera foi fundado em 29 de março de 1946, por trabalhadores da Mina Carbonífera Próspera de Criciúma. A ideia era formar um time de futebol para participar dos Campeonatos Regionais da Região Carbonífera, mais especificamente o da LARM – Liga Atlética da Região Mineira, deu certo.

Na última terça-feira (16), o alegretense acertou os detalhes do novo contrato, assinou documentos com o empresário e aguarda finalização da documentação para assinar oficialmente com o clube catarinense. Gustavo saiu de Alegrete em 2015, jogava na Formação de Talentos sob o comando do professor Cristian Fernandes.

De Alegrete, o guri foi para o Novo Horizonte em Santa Maria, antes defendeu a AJS de Alegrete em competições em nível estadual.

Foi no Novo Horizonte que ganhou maior destaque, inclusive participando de testes na dupla Gre-Nal. Pelo time da Região Central, Gustavo disputou campeonatos gaúchos e torneios regionais. O alegretense estava atuando no Avenida de Agudo, após disputar o Campeonato Teutônia recebeu a sondagem do time de Criciúma.

O filho do casal Jonas Aguilar Medeiros e Liziane terezinha da Silva Medeiros, já está em Santa Catarina, já disputou alguns jogos pelo Próspera. Gustavo já está no elenco e espera o retorno da base que vai disputar o campeonato 2021.

“O time subiu para a Série A neste ano e vem proporcionando muita alegria para os torcedores e com o novo técnico Paulo Baier, queremos fazer uma boa temporada”, destacou o alegretense em entrevista para o PAT.

Gustavo vai ser comandado pelo ex-atleta Paulo Baier, que conquistou o acesso com o Próspera e aguarda o retorno dos treinamentos para disputa do catarinense. O alegretense está com 16 anos e vai integrar o elenco Sub-20 da equipe catarinense.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal