Alegretense morre em acidente de trânsito no Corredor dos Papagaios

Carlos Alexandre Wesner da Silva, de 26 anos, colidiu com a moto em uma porteira, no Corredor dos Papagaios, em Alegrete.

De acordo com a ocorrência, a vítima estava com a esposa e mais uma casal de amigos em uma pizzaria, na cidade. Carlos Alexandre e o amigo estavam consumindo bebida alcoólica. Depois de um tempo as companheiras e os filhos retornaram para casa e a vítima ficou no local com o amigo.

Como ele estava demorando a esposa começou a ligar preocupada. Foram várias ligações sem que ela tivesse sucesso em ser atendida. Algum tempo depois, Carlos Alexandre entrou em contato dizendo que estava na empresa onde trabalhava, e estaria lesionado.

Cerca de meia hora mais tarde, foi até sua residência localizada no Corredor dos Papagaios, na RS 566, de moto e sem capacete.

Quando chegou em casa, apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ainda estaria agressivo dizendo que o amigo havia sido preso e estaria machucado. Ao tentar impedir que Carlos retornasse para a cidade, a companheira foi agredida pelo mesmo. Eles discutiram e ele pegou um revólver que tinha no local, mesmo com dificuldade, a mulher conseguiu pegar a arma e esconder.

Carlos Alexandre subiu na moto e saiu em direção ao portão do sítio momento em que a esposa ouviu um estrondo. Ao sair para verificar se deparou com a vítima desfalecida e a moto danificada. Ele chocou-se no portão. Com o forte impacto, Carlos Alexandre morreu no local. A Brigada Militar, Polícia Civil foram acionadas.

A moto e a arma de fogo foram apreendidas. O acidente ocorreu por volta das 3h desta segunda-feira (9).

Carlos Alexandre deixa esposa e duas filhas menores, uma de dois anos e outra de quatro meses.

Ainda não há informações sobre as últimas homenagens.