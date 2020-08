Alegretense recebe prêmio nos EUA com trabalho sobre oncologia e imunologia

Compartilhe











O alegretense Dinler Amaral Antunes foi premiado pela IOYIF, pela excelência em seus trabalhos apresentados sobre oncologia e imunologia nos Estados Unidos, ele foi destaque no conceituado evento.

Dinler reside em Houston nos Estados Unidos, Bacharel em Biomedicina pela UFRGS, Mestrado e Doutorado pelo PPGBM/UFRGS e pós-doutorado pela Rice University (Texas/EUA), ele participou e um evento organizado pelo Instituto Smalley-Curl da Universidade Rice.

Com participação de Richard Smalley e Robert Curl , conceituados professores do Departamento de Química da Rice University, que receberam o Prêmio Nobel de Química em 1996, pela descoberta de uma nova estrutura de carbono, conhecida hoje como “buckyball” ou Fulereno.

O Instituto Smalley-Curl, nomeado em homenagem a estes dois ilustres professores, desenvolve pesquisas em tópicos de física aplicada e oferece suporte para jovens pesquisadores atuando em áreas de física, química, engenharia e biofísica.

Neste mês de agosto houve a promoção anual do evento chamado Colóquio de Verão do Instituto Smalley-Curl, no qual pós-doutorandos de todas estas áreas apresentam seus trabalhos e são avaliados por uma banca de especialistas. Os melhores trabalhos são premiados nas categorias Platina, Bronze, Prata e Ouro.

Neste ano, o alegretense apresentou um trabalho com desenvolvimento do HLA-Arena, um ambiente computacional que permite a modelagem de proteínas envolvidas na resposta imunológica contra o câncer, e que poderá ser utilizado no desenvolvimento de novas imunoterapias. Dinler recebeu o prêmio Ouro, acompanhado de um cheque de U$400,00.

Depois da conquista ele foi um dos 40 selecionados para participar do prestigiado “Fórum para jovens pesquisadores trabalhando em imuno-oncologia” (IOYIF).

Esse evento reúne os melhores jovens pesquisadores dos EUA no campo de imunologia e oncologia. Para ser selecionado, além de estar se destacando nas suas pesquisas, o pesquisador não pode ter defendido seu Doutorado há mais de 5 anos.

No evento, os jovens pesquisadores recebem treinamento de pesquisadores mais experientes em tópicos relacionados à pesquisa acadêmica e à divulgação científica. Os jovens pesquisadores também apresentam seus trabalhos e são avaliados por uma banca de especialistas.

O alegretense apresentou outro trabalho com o desenvolvimento de métodos computacionais para predizer efeitos colaterais do tratamento de câncer usando imunoterapias. Mais uma vez foi premiado. Levou o 3º lugar, e um cheque de $500,00.

Fotos: reprodução