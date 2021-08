Alegretense Rodrigo “Diguinho”, um craque nos jogos virtuais de futebol

O alegretense Rodrigo Pereira Silva Junior, conhecido como Diguinho, atualmente reside na cidade catarinense de Joaçaba.

Iniciou nos jogos virtuais aos 6 anos, e hoje com 21 é uma das referências do jogo na modalidade de e-sport 11vs11 de futebol virtual.

Ele que aprimorou a técnica há um ano devido à pandemia e por ter mais tempo em casa, resolveu se aventurar na modalidade competitiva.

Filho do casal Rodrigo Silva, mestre Digão, funcionário público e músico e de Silvia Flores, jornalista. A família saiu de Alegrete em 2006, após Digão receber o convite para ser mestre de bateria de uma escola carnavalesca de Joaçaba.

Diguinho criou um time e disputou vários campeonatos brasileiros da modalidade com aproximadamente 200 equipes. Logo após encerrar as atividades da equipe em que estava, foi contratado pelo Flamengo (flaesports) e também teve a experiência de ser convocado para seleção catarinense de 11vs11.

Em junho agora acertou novo contrato e foi parar no time do Corinthians Paulista, onde foi apresentado de forma oficial e já está liberado para jogar e motivado para conquistar títulos.

O alegretense diz que o está no time do coração. “Espero ganhar mais e mais títulos”, comemora Diguinho. O Portal Alegrete Tudo traz uma entrevista neste final de semana com o alegretense que já venceu 6 campeonatos brasileiros na modalidade e-sport 11vs11, onde é chamado de Diguin_D9.

Portal: Qual a melhor lembrança do Alegrete ?

Primeiro, a infância com a família em especial meus avós com quem fui criado e também os amigos.

Portal: Como iniciou essa história de jogos virtuais ?

Comecei a jogar com 6 anos, porém sem intenção nenhuma de me tornar player, foi uma coisa que foi crescendo e aparecendo oportunidade.

Portal: Considerado uma das feras na modalidade, como tu chegou neste patamar ?

Estamos em evolução, mas primeiramente com apoio da família, dedicação, pois mesmo sendo virtual, exige um preparo mental, e vontade para melhorar sempre.

Portal: Explica para nós leigos no e-sport 11vs11 de futebol virtual. Que jogo é esse ?

O 11vs11 é uma modalidade onde duas equipes de futebol virtual se encontram com 11 jogadores em cada time cada um controlando um jogador, cada um na sua posição, e é tudo bem organizado.

Portal: Como foi tua atuação representando a seleção catarinense e jogando campeonatos brasileiros ?

Há um ano quando comecei, não imaginei nem jogar brasileiro, comecei com a intenção de passar tempo na pandemia, logo estava com um time em um campeonato com quase 200 times, jogamos de igual para igual com vários times já grandes no modo. Pude fazer um bom campeonato, e logo fui chamado para a seleção catarinense do modo, por estar morando em SC.

Portal: O que muda agora como jogador do Corinthians ?

Tive passagem pelo Flamengo também que é uma grande equipe, mas o Corinthians é o time do coração, Corinthians é raça, e isso não vai faltar pra conquistar os objetivos.

Portal: Quais são os planos para o restante de 2021 ?

Terminar o ano com o máximo de títulos possíveis dentre as competições que participar.

Portal: Como é tua rotina. É possível sobreviver jogando futebol virtual ?

É uma rotina tranquila, o x11 sempre é a noite e com a pandemia facilita bastante a disponibilidade para jogar.

É possível até desde que você tenha destaque, um canal com um conteúdo bacana, em breve estarei iniciando um provavelmente.

Portal: Que notícias tu tens do futebol em Alegrete. Acompanha alguma coisa do sul ?

Na verdade, não acompanho muito o noticiário. Fico mais por dentro do futebol quando tem EFIPAN.

Portal: De uma forma geral, a pandemia mudou a tua vida para melhor ?

De certa forma a pandemia em si eu não diria, pois tirou muitas vidas, mas graças a ela eu tive a chance de conhecer uma galera que não conheceria, fiz amizades, tive títulos incríveis no futebol virtual. Em um ano praticamente 6 títulos de 11×11 e alguns de 1vs1.