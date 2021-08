Meio digital é terreno fértil para golpes; veja o mais recente

Share on Email

Idosa foi alvo de estelionato em Alegrete. O que deve ser um grande alerta a todos é a forma que os criminosos agiram. Conforme boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um número que estava identificado como Banrisul.

Um homem se identificou como funcionário da agência bancária e a informou que estava programada uma transferência para o outro dia em favor de uma mulher no valor de R$ 3.500,00.

Diante da negativa de que havia programado a transação, o suposto funcionário solicitou que a idosa baixasse um aplicativo (Anydesk), para cancelar a suposta transferência agendada.

Assim que ela realizou o procedimento indicado pelo homem a vítima observou que muitas operações estavam sendo executadas em sua conta e não seria a varredura do sistema para identificar um possível vírus. Com isso, todas as transações possíveis foram realizadas.

A vítima teve todos os valores retirados entre crédito Minuto, PIX, conta corrente, conta poupança entre outros. Assim que os valores foram retirados um bonequinho apareceu na tela e se desligou.