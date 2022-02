Alegretense supera duplas favoritas e está nas semifinais do Miami Padel Open

Share on Email

O padelista alegretense Lucas Campagnolo continua sonhando alto com um título no World Padel Tour.

Disputando o Miami Padel Open 2022 que iniciou na última quarta-feira (23), ele vem avançando de fase ao lado do parceiro Javi Garrido.

Alegretense comemorou bons resultados

Em sucessivas boas apresentações a dupla já é destaque em Miami. Eles estrearam com vitória e um dia depois eliminaram nada menos que a dupla Nº 1 do World, por 2 a 1 despacharam Galán e Lebron.

Dupla continua sonhando na competição

Sem vida fácil, Campagnolo e Garrido encararam mais uma dupla favorita na noite de sexta-feira (25). Máxi Sánchez e Pablo Lima não resistiram. Um jogaço que entrou madrugada a dentro na quadra central do Insland Gardens.

Numa partida impecável, Campagnolo e Garrido deram tudo em quadra em com um empolgante tie-break superaram os adversários 7-6 e 6-1, avançando para semifinais do primeiro torneio de 2022.

Caminhada é comemorada com muito entrosamento

O duelo de semifinais acontece hoje contra a dupla argentina Sanyo Gutiérrez e Augustín Tapia que venceram Javi Ruiz e Lucho Capra.

Parceiro do alegretense, o espanhol Garrido é Top 20 do mundo e acumula 2.477 pontos no WPT, aliando a Campagnolo, Top 39 e 1.378 pontos, terão que mais uma vez superar mais uma dupla favoritíssima.

Os argentinos Gutierrez e Tapia ocupam a posição 5 e 6 no WPT e acumulam mais de 8 mil pontos cada um.

A partida está prevista para início às 17hs, horário local. O jogo pode ser acompanhado pelo link: https://www.worldpadeltour.com/

Fotos: WPT