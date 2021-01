Homem é atropelado na Avenida Tiarajú

Compartilhe















Na noite deste sábado(16), um homem de 58 anos foi atropelado ao atravessar a rua, na Avenida Tiaraju.

De acordo com o relato policial, a motorista de 43 anos trafegava na Avenida sentido bairro/centro, quando a vítima teria atravessado de forma abrupta em frente ao carro. A condutora tentou desviar, mas acabou atropelando o homem. Ele teria sofrido escoriações e uma possível fratura no braço. Socorrido pela Samu, foi levado à Santa Casa. A vítima estava de carona em um carro que o motorista estacionou do outro lado da via. O homem atravessou a rua para entrar em um estacionamento comercial, segundo a ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez.

A proprietária do Ka realizou o teste do etilômetro e deu zero. O veículo ficou com danos materiais no parabrisa. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal. O acidente ocorreu na Avenida Tiaraju.