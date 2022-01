Alegretense vai jogar o Gauchão pelo São Luiz de Ijuí

O atacante Taiberson Ruan Menezes Nunes vai defender o São Luiz de Ijuí no Campeonato Gaúcho 2022.

Aos 27 anos, o atacante alegretense que estava no Rio Grande Valley – EUA, seu último clube já está integrado e treina forte com o grupo no noroeste gaúcho.

A diretoria do Rubro na montagem do elenco para a temporada 2022, fechou negócio com o atracante em novembro do ano passado.

Taiberson Nunes, chega ao clube após passagem pelo futebol dos Estados Unidos. O alegretense iniciou sua carreira profissional no Athletico Paranaense-PR e teve grande destaque no Internacional, em Porto Alegre, além de passagens por grandes clubes do Brasil. Clubes que atuou: Athletico Paranaense-PR, América-RN, Internacional-RS, Ponte Preta-SP, Náutico-PE, Juventude-RS, CSA-AL, Veranópolis-RS, Caxias-RS e Rio Grande Valley-EUA.

O atleta tem como características de jogo a velocidade e a força física fará sua estreia no dia 27, às 19hs, em Erechim no Colosso da Lagoa contra o Ypiranga.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de defender o São Luiz, espero que eu possa ajudar da melhor forma. Estou ansioso para atuar com a presença da torcida, isso é muito importante para nós atletas, ter os torcedores”, disse.

Foto: reprodução