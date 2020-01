Alegretense vence na Corrida de Abertura da Temporada de Tramandaí

Cerca de 350 atletas de diferentes partes do Estado participaram no domingo (05), da 4° Corrida de Abertura da Temporada na Capital das Praias.

A competição, realizada pela Biolchi Eventos, com o apoio da Prefeitura de Tramandaí, e contou com um percurso que teve início ao lado do Ginásio Municipal, seguindo por Avenida da Igreja, Beira-mar, Ubatuba de Farias e finalizando no Gigantinho.

A prova nas modalidades 3k, 5k, 10 k, Kangoo e Kids, contou com atletas de renome nacional, sendo que alguns deles participaram da última Corrida de São Silvestre. No universo destes atletas, destaque para o alegretense João Augusto. Ele que veio direto da São Silvestre em São Paulo para Tramandaí, fez bonito na prova no litoral gaúcho.

Disputando o trajeto de pouco mais de 3 km, o alegretense foi o campeão da categoria 40 a 49 anos, finalizando em 6º na classificação geral. João cronometrou 11 minutos e 13 segundos. Só nesta nesta distância 88 atletas completaram a prova.

“Estou muito feliz em representar minha cidade Alegrete na São Silvestre e neste belo evento em Tramandaí”, comentou João Augusto, que representou a Equipe Centauro.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução