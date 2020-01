Alegretenses brilham na estreia do Cruzeiro na Copa Santiago

Os alegretenses Cleberson Mendes e Emerson Santiago estrearam na Copa Santiago. A dupla de Alegrete reforçou o bom time do Cruzeiro na 32ª Copa Santiago de Futebol Juvenil, e teve uma boa atuação.

A estreia diante do Palmeiras na noite de segunda-feira (14), marcou a largada do anfitrião na competição sub-17.

O jogo do Cruzeiro encerrou o segundo dia de competição e jogando em casa no Alceu Carvalho, a equipe comandada pelo treinador Vandré Monteiro arrancou um empate contra o Verdão, vice-campeão de 2019.

O Cruzeiro fez valer o fator casa e saiu para cima dos paulistas. De boa atuação, Cleberson jogou no ataque e incomodou a defensiva paulista. Já Emerson de intensa participação coletiva, também deu trabalho ao adversário.

Cleberson que atuou na temporada 2019 no Tubarão foi integrado no plantel cruzeirense a pedido da diretoria. Já Emerson passava por avaliação técnico no Inter de Porto Alegre, quanto o treinador Vandré, entrou em contato com o atleta e pediu para ele fazer uma avaliação no grupo que iria jogar a Copa Santiago, Emerson aprovou e foi integrado na equipe.

O Cruzeiro saiu na frente do placar, mas acabou cedendo o empate na etapa final, a parte física acabou pesando. O Cruzeiro volta a campo na quarta (15) contra o Alianza Lima (21h).

A rodada ainda registrou a vitória do Juventude sobre o Nacional, por 1 a 0, e a goleada do Santos sobre os peruanos do Alianza Lima, 3 a 0.

Nesta terça (14), acontecem mais três jogos: Albion x 3 de Febrero (10h), Figueirense x Inter (19h), São José x Grêmio (21h).

Júlio Cesar Santos Fotos: Éder Alves e reprodução