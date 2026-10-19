Alegretenses estão entre os oito melhores do futsal gaúcho

O futsal de Alegrete está representado entre as principais equipes do Rio Grande do Sul. O técnico Alexandre Bohrer e os atletas Gustavo Borges, Guilherme Dorneles e Eduardo Tessari integram o elenco da Associação de Futsal Assisense (AFA), de São Francisco de Assis, que garantiu classificação para as quartas de final da Série Ouro, a principal competição da Federação Gaúcha de Futsal.

A vaga entre as oito melhores equipes do Estado foi conquistada no último sábado, no Ginásio Paulo Gioda, em uma partida decisiva pelas oitavas de final. Com uma atuação consistente, a AFA venceu a equipe de Jaguarão pelo placar de 5 a 2, confirmando sua continuidade na disputa pelo título estadual.

Sob o comando do técnico alegretense Alexandre Bohrer, a equipe de São Francisco de Assis demonstrou força e competitividade em um confronto importante da competição. A participação dos atletas Gustavo Borges, Guilherme Dorneles e Eduardo Tessari também reforça a presença de talentos de Alegrete no cenário estadual do futsal.

Gustavo Borges Guilherme Dorneles Eduardo Tessari

Com a classificação assegurada, a AFA terá pela frente um dos desafios mais importantes da temporada: enfrentar a Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF), tradicional referência da modalidade no Brasil, na próxima fase do campeonato.

A presença da equipe entre as oito melhores do Rio Grande do Sul representa um resultado expressivo para o futsal de São Francisco de Assis e destaca a contribuição dos profissionais e jogadores alegretenses na campanha.

Além da AFA e da ACBF, seguem na disputa pelo título estadual equipes como Atlântico de Erechim, Passo Fundo Futsal, Ser Santiago, ABF e Rio-grandense. A última vaga entre os classificados ainda será definida entre Independente, de Lavras do Sul, e Peñarol, de Guaíba, conforme as informações da competição.

A campanha da AFA evidencia a força do futsal regional e o trabalho desenvolvido por atletas e comissão técnica para alcançar espaço entre as principais equipes do Estado. Para Alegrete, a classificação também é motivo de destaque, com quatro representantes contribuindo para a trajetória da equipe na elite do futsal gaúcho.

Técnico Alexandre Bohrer e os atletas Gustavo Borges, Guilherme Dorneles e Eduardo Tessari fazem parte da equipe de São Francisco de Assis, classificada para as quartas de final da Série Ouro.

O futsal de Alegrete está representado entre as principais equipes do Rio Grande do Sul. O técnico Alexandre Bohrer e os atletas Gustavo Borges, Guilherme Dorneles e Eduardo Tessari integram o elenco da Associação de Futsal Assisense (AFA), de São Francisco de Assis, que garantiu classificação para as quartas de final da Série Ouro, a principal competição da Federação Gaúcha de Futsal.

A vaga entre as oito melhores equipes do Estado foi conquistada no último sábado, no Ginásio Paulo Gioda, em uma partida decisiva pelas oitavas de final. Com uma atuação consistente, a AFA venceu a equipe de Jaguarão pelo placar de 5 a 2, confirmando sua continuidade na disputa pelo título estadual.

Sob o comando do técnico alegretense Alexandre Bohrer, a equipe de São Francisco de Assis demonstrou força e competitividade em um confronto importante da competição. A participação dos atletas Gustavo Borges, Guilherme Dorneles e Eduardo Tessari também reforça a presença de talentos de Alegrete no cenário estadual do futsal.

Com a classificação assegurada, a AFA terá pela frente um dos desafios mais importantes da temporada: enfrentar a Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF), tradicional referência da modalidade no Brasil, na próxima fase do campeonato.

A presença da equipe entre as oito melhores do Rio Grande do Sul representa um resultado expressivo para o futsal de São Francisco de Assis e destaca a contribuição dos profissionais e jogadores alegretenses na campanha.

Além da AFA e da ACBF, seguem na disputa pelo título estadual equipes como Atlântico de Erechim, Passo Fundo Futsal, Ser Santiago, ABF e Rio-grandense. A última vaga entre os classificados ainda será definida entre Independente, de Lavras do Sul, e Peñarol, de Guaíba.

A campanha da AFA evidencia a força do futsal regional e o trabalho desenvolvido por atletas e comissão técnica para alcançar espaço entre as principais equipes do Estado. Para Alegrete, a classificação também é motivo de destaque, com quatro representantes contribuindo para a trajetória da equipe na elite do futsal gaúcho.