Alegretenses mostram confiança e acreditam no título de Matteus Amaral no BBB 24

Pensando nisso, a reportagem do PAT entrevistou algumas pessoas presentes no local e procurou saber o que elas pensam sobre o alegretense e a possibilidade de ele vencer o programa.

Roberta Medeiros, moradora do bairro Vila Grande, reforçou que é uma torcedora fiel do alegretense. “Estou acompanhando a performance dele desde sua entrada e disse: ‘ele vai ser o campeão, o povo lá de cima do Brasil está vendo o quão justo ele é, ele vai levar o milhão pra casa'”, disse.

O casal Gilberto Vieira e Marcela Vieira são moradores do bairro Centenário e apontaram com confiança que Matteus será o campeão. “Guri simples, educado, ele é o mais correto da casa, com certeza, vai ser o campeão, o título irá vir para Alegrete”, disse o marido.

Depois do acontecimento da última segunda-feira (25), onde ocorreu uma discussão acalorada entre Davi Brito e MC Bin Laden. Logo após esse acontecimento, algumas pessoas apontaram que o favoritismo do baiano diminuiu.

Após a permanência, Matteus está no Top 10 do BBB 24. O grupo apoiante do alegretense está enfraquecido e enfrenta eliminações frequentes, semana a semana. Com isso, as chances de Amaral chegarem à final da edição aumentam, e um possível título parece mais viável após esses acontecimentos.

