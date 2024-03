Na segunda edição, o Festival da Linguiça consolida-se como o maior evento popular de Alegrete

A segunda edição do Festival da Linguiça Campeira de Alegrete, realizada de 22 a 24 de março no Parque Doutor Lauro Dornelles, zona leste da cidade, destacou-se como um dos eventos de maior alcance popular no município, com aproximadamente 60 mil visitantes, superando o ano anterior que registrou cerca de 50 mil pessoas. No sábado, os portões foram fechados por questões de segurança, repetindo a medida adotada no ano anterior.

O Festival, promovido conjuntamente pela Prefeitura de Alegrete, Sindicato Rural de Alegrete (SRA), Centro Empresarial de Alegrete (CEA), Associação Alegretense das Agroindústrias (ALEGRO) e Sistema Comércio (Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindilojas-RS), consolidou-se como um marco na região, superando até mesmo eventos de grande como a SemanaFarroupilha.

Alguns fatores que contribuíram para este feito, além da gratuidade que também ocorre em outras ações, é, com certeza, a mobilização em torno dos shows, que foram todos um grande acerto, levando o público a lotar os espaços nas imediações dos palcos, uma estrutura de qualidade por todo o parque e um bom gosto de todas as agroindústrias, que oportunizaram aos clientes espaços aconchegantes com um lindo visual. Quem adentrou o parque teve a sensação de estar em um grande centro. Além disso, a mobilização das Prefeituras da região, que também tiveram espaços, onde puderam acompanhar de perto toda a grandiosidade do evento.

Leonardo Cera, diretor de turismo da Sedetur e integrante da comissão organizadora, ressaltou que o planejamento estratégico da diretoria de Turismo do município, iniciado em 2021, identificou a necessidade de valorizar as potencialidades locais, como a agroindústria e a produção da linguiça campeira, para promover o nome do município.

Entre os destaques deste ano, está o espaço gratuito oferecido a 50 artesãos para comercializarem seus produtos, a presença de três ervateiras com mateada, a existência de dois palcos para shows e um palco multicultural para apresentações artísticas e culturais. As agroindústrias locais também lançaram novos sabores de linguiça, somando um total de 52 variedades catalogadas.

Além disso, a Secretaria de Turismo do Governo do Estado patrocinou o evento, mantendo um estande aberto durante toda a programação.

Eduardo Tatim Rotava, Assessor de Gabinete da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, destacou:

“Foi um prazer enorme estar em Alegrete representando a Secretaria de Turismo em nome do Secretário Luiz Fernando Rodriguez Júnior, Governador Eduardo Leite e Vice Gabriel Souza. Por se tratar da segunda edição do festival, foi uma organização muito boa; estão todos de parabéns. Surpreendi-me com a organização, a forma como foram feitas todas as atividades dentro do festival e também destaco as agroindústrias pela potência, e principalmente pelo potencial no turismo. É uma marca, e o turismo tem a tendência de crescer muito por saber que é a capital da linguiça campeira. Saí maravilhado. A cultura é muito grande, assim como o coração dos alegretenses. A hospitalidade é distinta. Saímos encantados e, com certeza, o governo do estado vai participar de outros eventos, pois é de encher os olhos. A organização do festival está de parabéns. Essa região de Alegrete já está pronta para o turismo. Os turistas vêm de fora para visitar essa região, pois tem a verdadeira história do Rio Grande do Sul. Parabéns ao Festival da Linguiça. Em nome da Carol e do Leonardo, quero agradecer a hospitalidade e, com certeza, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul vai continuar sendo parceira.”

As agroindústrias particopantes foram: Casa de Carne Santo Antônio, Grupo Tâmbara, Mercado União, Qualidade Gaúcha, Boi Bom, Casa do Frango, Mercado Dutra, Mercado União, Empório Dutra, Supermercado Ícaro, Baklize e Peruzo Supermercados.

Alegrete é um importante pólo da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, onde há o maior rebanho de bovino, além disso, no ano de 2020 recebeu o título de Capital Estadual da linguiça campeira. O Projeto de Lei 312/2019, de autoria do deputado estadual Luiz Marenco (PDT) e indicado pelo então vereador Rudi Pinto, declarou o município de Alegrete “Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira”.

Fotos: Assessoria da Prefeitura de Alegrete