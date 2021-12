Alegretenses podem votar na Consulta Popular

As demandas foram definidas em assembleia da Fronteira-Oeste do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) no início de outubro. O rateio dos recursos pelos municípios, após a eleição da Consulta Popular, somente será possível se o município alcançar a cláusula de barreira definida nas assembleias microrregionais, que é de 2% de seu eleitorado para poder ter acesso ao recurso de R$ 400 mil disponível para a regional.

O tradicional pleito, que acontece desde 1998 no RS, desta vez será totalmente virtual, pelo site do Governo do Estado ou via SMS para o número 29634, com a mensagem RSVOTO #(número do título de eleitor)#(nº projeto), sem espaços. “A Consulta Popular acontecia anualmente em setembro. Tivemos uma nova data em razão da pandemia. Vamos encaminhar a aplicação de R$ 20 milhões em projetos para municípios das 28 regiões dos Coredes. Desse valor, R$ 10 milhões serão quitados em 2021, os outros R$ 10 milhões avaliados conforme a condição financeira de 2022”, explicou o secretário de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Estado, Cláudio Gastal. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento regional, valorizando demandas que ampliam o crescimento econômico, a ciência e a inovação em áreas como agricultura, infraestrutura e turismo.

Para votar, os alegretenses necessitam do título de eleitor. Dos 96 projetos (em todo Estado) disponibilizados nas cédulas de votação, o cidadão poderá escolher apenas um, conforme a sua região.

