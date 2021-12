Dois traficantes são presos com drogas em Alegrete

Em patrulhamento na BR 290, policiais rodoviários federais localizaram e abordaram um Peugeot 206, com placas de Santa Cruz do Sul, que estava parado à margem da rodovia, com dois homens ao lado.

Durante a abordagem, os indivíduos demonstraram desconforto com a presença dos policiais, que realizaram buscas pessoais e no veículo, encontrando aproximadamente um quilo de cocaína e outro de maconha, escondidos no assoalho do carro embaixo de algumas roupas.

Os criminosos disseram que entregariam as drogas para uma pessoa, cujo nome desconheciam.

Um deles, de 36 anos, natural de Passo do Sobrado, tem passagens criminais por ameaça e furto e o outro, de 24 anos, natural de Porto Alegre, tem histórico por crimes como tráfico de drogas, porte de arma e roubo.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à área judiciária. O carro foi apreendido.