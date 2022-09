Alegretenses que chegam de ônibus em POA alertam para ação de criminosos na rodoviária

Share on Email

Alegretenses fazem alerta sobre furtos na rodoviária de Porto Alegre.

Um casal entrou em contato com o PAT e descreveu que duas pessoas, um homem e uma mulher que ficam nas imediações das pessoas quando estão desembarcando, dos ônibus, são os suspeitos.

Os alegretenses pontuam que, de forma rápida, eles acabam ludibriando as pessoas e furtam carteiras, celulares, além dos cartões de aproximação que retiram valores. O débito pode ser feito próximo da pessoa, com cartão no bolso da vítima e sem ela perceber.

Por esse motivo, e pelo prejuízo, o casal alegretense sugere que as pessoas desabilitem a função de proximidade.

“Entramos em contato para que as pessoas, tenham cuidado, não apenas de Alegrete, pois ficamos sabendo que passageiros de outros Municípios também foram vítimas. É preciso muita atenção. “- acrescentam.