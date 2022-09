Projeto da Escola José Bonifácio dá show de inclusão em Alegrete

A escola José Bonifácio está dando um show de inclusão. As professoras do ensino fundamental estão ensinando a Língua Brasileira de Sinais para seus alunos.

As professoras Tais e Marizane estão envolvidas no processo e contam com a participação do educandário e aval da diretora da escola.

O projeto Librando a Escola surgiu a partir da necessidade, apontada pelos próprios alunos, de melhorar a comunicação com uma colega surda.

A turma foi dividida em grupos que receberam temas como alfabeto manual, alimentos e bebidas, ambientes e objetos escolares, saudações e sentimentos que, no decorrer do ano, serão transmitidos a todos alunos dos anos finais e às equipes de funcionários da escola.

As professoras dizem que é disso que se trata, quando falamos em inclusão. As aulas do projeto ocorrem paralelamente ao ensino previsto na grade curricular, e tem resultados positivos no meio escolar.

Mais um projeto que nasce em ambiente escolar e ganha a comunidade, com os alunos expandindo a inclusão dentro e fora da sala de aula.

Fotos: Taís Abreu