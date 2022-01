O altruísmo assim é raro, mas existe

“Inacreditável” – assim descreve Alessandra Fontela depois de passar por uma situação desesperadora. Ela acrescenta que: ter um coração bom, não desejar o mal, quando você mais precisa o retorno vem!

Na noite de domingo, depois de trabalhar em razão do comércio abrir diante da proximidade do Natal, ela foi ao caixa da empresa e recebeu o valor devido. Na sequência, colocou a carteira dentro da bolsa e saiu rápido da empresa pois a filha tinha uma apresentação na Igreja e Alessandra não queria chegar atrasada.

Ao descer na frente da casa, em uma mão estava a bolsa e na outra um ventilador. A vendedora não demorou muito em casa e saiu com a bolsa, em tese com a carteira, e foi para a Igreja. Nesse período, ela não precisou procurar pela carteira julgava que estava na bolsa e, só deu falta quando chegou em um estabelecimento comercial com amigas. No primeiro momento, achou que havia deixado no carro, foi feito uma varredura por ela e as amigas e nada. Foi até a casa e também não obteve sucesso. Foi até a frente da loja onde trabalha e, como não encontrou ligou para o gerente que, gentilmente foi até o estabelecimento comercial e, mesmo o adiantado da hora, quase 23h, abriu a loja e procurou com ela na esperança que a carteira estivesse na empresa.

Foi quando bateu o desespero. Alessandra cita que tem 37 anos, é mãe solteira, e a carteira estava com todos os documentos, cartões, décimo e o valor recebido pelo dia trabalhado. Ela evidencia que o prejuízo iria afetar a filha e isso iria impactar muito até que ela pudesse se recuperar financeiramente. A noite foi terrível para a alegretense que iria realizar um registro na Delegacia de Polícia no intervalo do meio-dia desta segunda-feira.

Porém, como um milagre, durante a manhã, Alessandra recebeu um whatsApp de Josielen Ferreira que perguntou se ela havia perdido a carteira e fez algumas outras perguntas para se certificar que realmente estava conversando com a dona da carteira. Foi então que Josielen passou o endereço para entregar a carteira à Alessandra.

Só em recuperar os cartões, documentos já teria sido motivo para Alessandra se sentir grata, entretanto, ao chegar no estabelecimento de Josielen foi entregue a carteira com todos os documentos, cartões e o valor em espécie que ela tinha. Sem acreditar, a única coisa que Josiélen pediu a Alessandra foi de que se ela pudesse que divulgasse os pastéis que ela faz e vende à noite. Alessandra ressalta que pegou muitos panfletos e espalhou pela loja e outros locais.

De forma humilde, depois de uma postagem de Alessandra nas redes sociais divulgando o cardápio dos pastéis, Josiélen agradeceu e disse que ficou feliz de ter encontrado a carteira e que pode devolvê-la. Devemos sempre nos colocar no lugar do outro, disse.