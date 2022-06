Alegretenses são campeões dos Jogos Universitários Gaúchos com a AMF

A conquista na modalidade Futsal, foi alcançada no final de semana no Ginásio Municipal de Esportes, da cidade de Campo Bom.

Organizado pela Federação Gaúcha de Esportes Universitários (Fuge), na partida final a Futsal AMF, venceu por 2 a 0 a Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS).

Na fase classificatória, vitórias maiúsculas sobre a Ulbra/Canoas 3 a 1; contra Feevale (3 a1), e na semi goleou a UNIRITTER por 13 a 1.

Com a conquista do título, a equipe da Quarta Colônia irá representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) que serão realizados em Brasília no mês de outubro.

A Futsal AMF é comandada pelo alegretense Eliseo Leal que ainda conta com outro alegretense na comissão técnica Alonso Medeiros, preparador físico.

Eliseo e Alonso a frente dos trabalhos na AMF

No elenco, cinco atletas de Alegrete, triunfaram na conquista. O ala Vinicius Arrussul, os irmãos Zeca e Nando; Maurício e Cleberson Mendes.

O quinteto além de integrar o seleto grupo Sub-20 da AMF, estuda na universidade. Neste ano uma comitiva dos pais tem feito caravana para os jogos em casa. A torcida nº 1 da gurizada da AMF está sempre acompanhando nos jogos em Restinga Seca.

Apoio de familiares e amigos

O técnico Eliseo destaca que foram jogos muitos difíceis, com grande dificuldade e que o processo de formatação da equipe está no início.