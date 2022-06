Motorista, embriagado, destrói parede de residência e tem orelha quase decepada

Segundo registro na Delegacia de Polícia de Alegrete, por volta das 2h, a guarnição foi acionada para atender um acidente de trânsito.

No endereço, os policiais se deparam com um Fiesta que havia colidido na parede de uma casa que ficou destruída. No carro, estava o condutor que teve ferimentos, entre eles na orelha que ficou praticamente decepada, e mais três ocupantes, todos com lesões.

O Samu foi acionado e os conduziu à UPA onde permaneceram em atendimento. O relato do motorista, que negou-se a realizar o teste do etilômetro, foi de que havia ingerido quentão e, posteriormente, saiu para comprar mais bebida, sendo apreendidos latões de cerveja que estavam no interior do veículo.

Ele(condutor), ressaltou que estava trafegando quando um cão teria invadido a via e, para evitar bater no animal fez uma manobra, perdeu o controle do Fiesta e colidiu na parede na residência.

Já a moradora citou aos policiais que estava dormindo quando ouviu o estrondo e ao verificar o motivo, se deparou sem uma das paredes da residência e o condutor do carro ferido. Ela auxiliou as vitimas.

O registro na delegacia de polícia foi feito por embriaguez ao volante, sendo simples, em decorrência de que o motorista permanecia na Unidade de Pronto Atendimento. O Fiesta, que teve danos de grande monta, foi recolhido ao Depósito do Detran.