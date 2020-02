Mulher, suspeita de integrar facção criminosa, é presa pela Polícia Civil em Alegrete

A mulher, de 19 anos, já havia sido presa, na companhia do namorado, em janeiro pela Brigada Militar. Porém, somente o homem, de 26 anos, permaneceu preso preventivamente.

(Foto arquivo PAT)

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação do Delegado Valeriano Garcia Neto, em investigações referentes ao combate à facção criminosa instalada na cidade, efetivaram a prisão preventiva da mulher no bairro Airton Senna 1.

(Foto arquivo PAT)

Em janeiro deste ano, a acusada e o namorado foram presos no bairro Vila Nova, em Alegrete.

(Foto arquivo PAT)

No dia, eles utilizavam um carro em situação de roubo, além da posse de vários objetos subtraídos mediante roubo com emprego de arma de fogo (jóias, relógios, roupas) de uma residência na cidade de Rosário do Sul. O namorado, na ocasião, portava uma pistola 9mm que pertence ao Exército Argentino e permaneceu preso preventivamente. Ela, também, foi encaminhada ao Presídio, entretanto, saiu pouco tempo depois. O trabalho do setor de investigação da Polícia Civil culminou no pedido de prisão da acusada.

A justiça decretou a prisão preventiva que os policiais cumpriram nesta tarde. Ela foi levada à Delegacia de Polícia e posteriormente ao Presídio Estadual de Alegrete.

O delito aconteceu na cidade de Rosário do Sul e foi subtraído da vítima, além, do veículo, jóias, relógios e roupas avaliadas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O prejuízo total, da empresária, era mais de 100 mil reais.

Fonte: 1a DP Alegrete

Abaixo link da notícia da prisão do casal em Janeiro: