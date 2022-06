Alegretenses vencem etapa do Gaúcho em cadeira de rodas

No último final de semana, o ginásio da Unisc recebeu a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de basquete em cadeira de rodas. Dois alegretenses que integram a equipe santa-cruzense da Unico/Aspede brilharam na competição.

Juliano Caiel e Eliandro Vizotto ajudaram a equipe de Santa Cruz do Sul a vencer a 1ª etapa do gaúcho. No total a disputa envolveu quatro times das cidades de Erechim, Canoas, Caxias do Sul e os donos da casa.

Time integrado pelos alegretenses estreou uniforme novo

No confronto de semifinal, Juliano e Eliandro reforçaram a Unico/Aspede na vitória sobre a Adau de Erechim por 35 a 27. Na decisão da etapa, o confronto foi contra os Brothers Spartans de Canoas.

Vitória do time de Santa Cruz do Sul por 38 a 20, foi a primeira vitória da Aspede, nas duas últimas edições a equipe terminou em terceiro.

Unico/Aspede comemorou título da etapa do gaúcho

Eliandro avaliou como positiva a participação, destacou o crescente da equipe. Já, Juliano, mencionou o entrosamento e dedicação de todos atletas, o que está refletindo nos jogos, resume Caiel.

Eliandro e Juliano seguem firme no elenco da Unico/Aspede

A Unico/Aspede ganhou mais sete cadeiras adaptadas e a próxima etapa ainda não tem data definida.

Fotos: Reprodução