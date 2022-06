Alegretenses participam do Trilhão dos Amigos em Caemborá

Nos dias 28 e 29, a cidade de Nova Palma foi palco da 7ª edição do Trilhão dos Amigos. Um excelente evento recheado de muita diversão e barro. A organização ficou a cargo da empresa Aventura e Adrenalina que ofereceu infraestrutura e comodidade para os participantes deste tradicional evento de trilha do RS.

Acampamento num ginásio e muita festa

A cidade de Alegrete foi representada no evento com os 4 grupos de trilheiros da 3ª Capital Farroupilha. No total, 17 pilotos dos grupos Tranqueiras dos Alegrete, Trilheiros do Alegrete, Os Roias e Os Tochas.

Pilotos de Alegrete aceitaram o desafio

Eles saíram de Alegrete para mais um desafio, dessa vez o destino foi a cidade de Nova Palma na comunidade de Caemborá. O sétimo trilhão dos Amigos foi emocionante e de muita adrenalina.

No sábado a noite choveu muito, dificultando a trilha que era de aproximadamente 65 km. A trilha em meio à mata com muitas pedras e barro, foi um desafio a mais para os trilheiros.

Trilheiros fizeram a festa na comunidade Caemborá

Participaram do evento cerca de 520 motociclistas de várias cidades do RS, muitos chegaram no sábado para curtir a festa e o acampamento, junto com familiares e amigos. “Foi um final de semana com muita adrenalina e desafios”, destaca Daniel do Grupo Os Tranqueiras.

Fotos: Adrenalina e Aventura e reprodução