Alerta vermelho em Alegrete: Ibirapuitã sobe e novas tempestades são previstas para sábado

O Rio Grande do Sul volta a enfrentar condições para tempestades severas neste sábado (3), principalmente entre a tarde e a noite. A previsão é de queda de granizo, que pode ser de grande tamanho, além de rajadas intensas de vento que podem superar 90 km/h em diversas regiões do Estado.

O alerta consta no Aviso Hidrometeorológico nº 19, emitido pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual. O documento também chama atenção para a continuidade dos riscos hidrológicos provocados pelas chuvas registradas nos últimos dias e para as respostas dos rios às novas precipitações previstas para o sábado.

Em Alegrete, a situação merece atenção especial. O Rio Ibirapuitã já ultrapassou a cota de inundação e o município está sob alerta vermelho da Defesa Civil Estadual, que aponta risco muito alto de inundação. O comunicado é válido até as 8h15 deste sábado (3).

Com a elevação do rio, famílias que vivem em áreas de risco já começaram a ser retiradas de suas residências, aumentando a preocupação diante da previsão de novas chuvas para a região.

Tempestades devem atingir diversas regiões

Segundo a Defesa Civil, neste sábado, principalmente entre a tarde e a noite, há condição para tempestades severas em áreas do Oeste, Campanha, Centro, Missões, Noroeste, Norte, Vales, Serra, Costa Doce e parte da Região Metropolitana de Porto Alegre.

As áreas de maior risco estão concentradas especialmente na região indicada em laranja no mapa meteorológico da Defesa Civil.

Os principais riscos são a ocorrência de granizo, que pode ser de grande tamanho, e rajadas de vento que podem superar 90 km/h.

Também são esperados acumulados de chuva entre 20 e 50 milímetros por dia. Nas regiões das Missões, Centro, Vales e Costa Doce, os volumes podem chegar pontualmente a 90 milímetros por dia.

Situação hidrológica permanece preocupante

A condição hidrológica atual no Estado apresenta níveis entre os limiares de inundação e normalidade, com tendência de elevação em algumas regiões mais baixas das bacias e de declínio em outras áreas.

O Governo do Estado destaca especialmente os rios Uruguai e Jacuí.

Até o final desta sexta-feira (2), permanecem os riscos associados às respostas hidrológicas provocadas pelas chuvas dos últimos sete dias.

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No Baixo Jacuí, há continuidade das elevações a partir de Dona Francisca até o Delta do Jacuí.

Também são previstas elevações significativas no rio Uruguai, que pode atingir o limiar de inundação entre Iraí e Porto Vera Cruz.

Para o período até o final do sábado (3), os riscos hidrológicos estarão associados tanto às chuvas previstas quanto às respostas dos rios de maior porte.

São previstos riscos de alagamentos, cheias de arroios e pequenos rios e possibilidade de extravasamento.

Ibirapuitã preocupa em Alegrete

Entre os pontos destacados pela Defesa Civil Estadual está o Rio Ibirapuitã, em Alegrete.

O Aviso Hidrometeorológico nº 19 prevê novas elevações do rio, com possibilidade de atingir cotas de atenção e alerta.

Entretanto, a situação no município já avançou além da previsão indicada no aviso. A Defesa Civil Estadual emitiu alerta vermelho para Alegrete, indicando risco muito alto de inundação do Ibirapuitã.

O alerta é válido até as 8h15 de sábado (3).

O nível do rio já ultrapassou a cota de inundação e famílias residentes em áreas de risco começaram a ser retiradas.

A situação aumenta a preocupação porque novas chuvas estão previstas para o período em que o rio já se encontra elevado.

Além do Ibirapuitã, a Defesa Civil também prevê elevação do rio Ibicuí, em Manoel Viana, onde podem ser atingidas cotas de atenção e alerta.

Os níveis de risco indicados no mapa da Defesa Civil são Atenção, na cor amarela; Alerta, na cor laranja; e Inundação, na cor vermelha.

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Riscos continuam no Uruguai e Jacuí

O cenário hidrológico também exige atenção em outras regiões.

No Baixo Jacuí, a propagação das cheias deve continuar entre Cachoeira do Sul e o Delta do Jacuí.

No rio Uruguai, são previstas elevações significativas, com possibilidade de atingir o limiar de inundação entre Tiradentes do Sul e São Borja.

A Defesa Civil acompanha a evolução dos níveis dos rios e os efeitos das novas chuvas previstas para o Estado.

Mais de 82 mil pessoas afetadas

O novo episódio de instabilidade ocorre enquanto o Rio Grande do Sul ainda enfrenta os efeitos das chuvas registradas desde a última semana.

De acordo com o balanço atualizado pela Defesa Civil no final da manhã desta sexta-feira (2), o evento hidrometeorológico iniciado na sexta-feira (25) já provocou 173 ocorrências em 147 municípios.

Ao todo, 82.313 pessoas foram afetadas.

O levantamento registra ainda 6.756 pessoas desalojadas e 8.618 residências danificadas.

Seis pessoas ficaram feridas.

Entre elas estão duas pessoas de Pontão, uma de Alegrete, uma de Capão do Cipó, uma de Garruchos e uma de São Nicolau.

A situação em Alegrete

Alegrete está entre os municípios atingidos pelos eventos meteorológicos dos últimos dias e agora enfrenta uma nova preocupação relacionada à elevação do Ibirapuitã.

Com o rio acima da cota de inundação, a retirada de famílias de áreas de risco já está sendo realizada.

A combinação entre o nível elevado do rio e a previsão de novas chuvas para este sábado coloca o município em situação que exige acompanhamento permanente.

A Defesa Civil orienta os moradores a buscar informações junto aos órgãos municipais e consultar o Plano de Contingência de Alegrete para saber como proceder diante de uma eventual necessidade de retirada.

Em caso de emergência, os telefones são 190, da Brigada Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros Militar.

A população também pode acompanhar os alertas e avisos vigentes da Defesa Civil Estadual e as informações sobre condições das estradas, níveis dos rios, imagens de radar meteorológico e dados da rede de monitoramento hidrometeorológico nos canais oficiais do Estado.

Previsão exige atenção neste sábado

O cenário previsto para este sábado reúne dois fatores que merecem atenção: a possibilidade de tempestades severas em várias regiões do Rio Grande do Sul e a continuidade das respostas hidrológicas provocadas pelas chuvas dos últimos dias.

Em Alegrete, o risco é agravado pela situação já registrada no Rio Ibirapuitã, que ultrapassou a cota de inundação e já provoca a retirada de famílias de áreas de risco.

A orientação da Defesa Civil é para que a população acompanhe os avisos oficiais e siga as orientações das autoridades municipais e estaduais.

Fontes: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Defesa Civil Estadual e Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual.