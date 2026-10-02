MP promove capacitação em Alegrete para qualificar prisões e produção de provas criminais

O Ministério Público do Rio Grande do Sul promoveu, nesta sexta-feira (2), em Alegrete, uma capacitação voltada ao aprimoramento da atuação das forças de segurança pública, com foco na qualidade das prisões e na produção da prova nos processos criminais.

O encontro reuniu representantes da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Penal, que participaram de discussões sobre procedimentos adotados desde os primeiros momentos de uma ocorrência policial e que podem ser determinantes para a qualidade da prova apresentada posteriormente à Justiça.

A atividade foi conduzida pela Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, promotora de Justiça Alessandra Bastian Cunha, que apresentou aos profissionais de segurança de Alegrete o projeto “Fundadas Razões”.

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A iniciativa busca aproximar as instituições que atuam na segurança pública e no sistema de Justiça, estimulando a adoção de procedimentos capazes de qualificar a coleta, o registro e a documentação dos elementos que poderão integrar um processo criminal.

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A prova começa na ocorrência

Durante a capacitação, um dos principais pontos destacados foi que a construção da prova criminal não começa dentro de um processo judicial, mas ainda no local da ocorrência.

A abordagem policial, a prisão, a apreensão de objetos e o registro dos fatos são etapas que podem influenciar diretamente a qualidade dos elementos que posteriormente serão analisados pela Justiça.

Por isso, a orientação apresentada durante o encontro foi de que os procedimentos adotados desde o primeiro atendimento da ocorrência sejam realizados com atenção à legalidade, integridade e documentação dos elementos obtidos.

Entre os aspectos abordados estiveram a necessidade de descrever detalhadamente as circunstâncias da ocorrência, individualizar e especificar os materiais apreendidos e registrar adequadamente os atos realizados pelos agentes públicos.

O uso de fotografias e vídeos também foi destacado como ferramenta de documentação, especialmente quando pode contribuir para demonstrar as circunstâncias encontradas no local e dar maior clareza à narrativa dos fatos.

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Integração entre as instituições

A capacitação também teve como objetivo fortalecer a comunicação entre os diferentes órgãos envolvidos na segurança pública.

Para o Ministério Público, a atuação integrada pode contribuir para reduzir falhas na documentação das ocorrências e dar maior segurança jurídica aos procedimentos realizados pelos agentes.

A proposta do projeto “Fundadas Razões” é justamente trabalhar essa integração desde a atuação policial inicial até a utilização dos elementos produzidos durante a investigação no processo judicial.

A preocupação está relacionada não apenas à quantidade de prisões realizadas, mas principalmente à qualidade e à legalidade dos procedimentos que sustentam essas prisões e as provas produzidas a partir delas.

Troca de experiências

Além da exposição dos conteúdos, o encontro proporcionou um espaço para que os profissionais das diferentes instituições pudessem compartilhar experiências e discutir situações encontradas na rotina de trabalho.

Casos práticos e dúvidas relacionadas aos procedimentos de abordagem, prisão, apreensão e documentação puderam ser debatidos entre os participantes.

A presença conjunta das forças de segurança também permitiu aproximar diferentes perspectivas sobre uma mesma ocorrência, considerando as atribuições específicas de cada instituição.

Ao levar a capacitação a Alegrete, o Ministério Público busca contribuir para o aperfeiçoamento dos procedimentos adotados no município e para uma atuação cada vez mais integrada entre os órgãos responsáveis pela segurança pública e pelo sistema de Justiça.

No centro da discussão está um princípio fundamental para o processo criminal: uma prova bem produzida depende de procedimentos adequados desde os primeiros momentos da ocorrência. É nessa etapa, ainda nas ruas e nos locais onde os fatos acontecem, que começa a ser construída a documentação que poderá chegar posteriormente aos tribunais.

Fotos: MP