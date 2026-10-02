Rio Ibirapuitã atinge cota de inundação e Defesa Civil inicia retirada de famílias em Alegrete

O Rio Ibirapuitã atingiu a cota de inundação de 9,70 metros ao meio-dia desta sexta-feira (2), em Alegrete. Diante da elevação do nível do rio, a Defesa Civil Municipal iniciou as medidas de atendimento às famílias que vivem em áreas atingidas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Adão Roberto Rodrigues, até o início da tarde, três famílias haviam solicitado a retirada de suas residências. Os pedidos são de moradores das regiões dos bairros Santo Antônio e São João.

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A Defesa Civil informou que o Ginásio Eurípides Brasil Milano será disponibilizado para acolhimento das famílias que precisarem deixar suas casas. O órgão também manterá equipes de plantão para atendimento das ocorrências relacionadas à inundação.

Defesa Civil monitora nível do rio

O monitoramento do nível do Rio Ibirapuitã permanece de forma contínua. Equipes estão em regime de sobreaviso para atender chamados e auxiliar os moradores das áreas afetadas.

Entre as medidas preventivas adotadas pelo Poder Público estão:

mobilização do sistema de transporte para retirada de pessoas e bens para locais seguros;

acolhimento e fornecimento de alimentação às famílias atingidas;

distribuição de materiais de proteção, como lonas;

vistoria nos locais destinados a abrigo;

mobilização dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil;

monitoramento permanente do nível do Rio Ibirapuitã;

equipes em regime de sobreaviso para atendimento de ocorrências;

divulgação de comunicados e orientações à população.

Doações

Segundo a Defesa Civil, o Salão Nobre será utilizado para recebimento e organização de doações destinadas às famílias que eventualmente necessitarem de auxílio em razão da inundação.

A orientação é para que moradores de áreas próximas ao rio acompanhem os comunicados oficiais e, diante de qualquer situação de risco, procurem a Defesa Civil.

Contatos

A Defesa Civil Municipal mantém canais de atendimento para orientações e solicitações:

(55) 3120-1065

(55) 99158-9544

A população deve informar imediatamente qualquer situação que represente risco à segurança de pessoas ou necessidade de retirada de uma residência.