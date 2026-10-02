Invernada Xiru do CTG Farroupilha realiza pré-estreia para o FestXiru 2026

Grupo prepara apresentação com temática inspirada na história das ferrovias e realiza jantar de lançamento nesta sábado (3), em Alegrete.

A Invernada Xiru do CTG Farroupilha realiza, neste sábado (3), às 20h, a pré-estreia da apresentação que será levada ao FestXiru 2026, evento estadual das categorias Veterana, Xiru e Vaqueana. A programação ocorre durante o jantar de lançamento da temática e das pilchas do grupo, na sede do CTG Farroupilha.

Para a apresentação deste ano, a Invernada Xiru levará ao palco a temática “Trem da Fronteira – A Partitura de Ferro na Gare de 34”, proposta que busca revisitar a história dos trens e sua passagem pelo Rio Grande do Sul.

Segundo a proposta apresentada pelo grupo, a temática pretende recordar um período em que as ferrovias integravam diferentes regiões, transportando pessoas e mercadorias e fazendo parte da história econômica e social do Estado. A narrativa também aborda aspectos como as despedidas, os reencontros, a esperança e as histórias construídas ao longo das viagens.

Jantar terá cardápio campeiro

Além da apresentação da Invernada Xiru, o jantar terá um cardápio com pratos associados à culinária campeira, incluindo carreteiro de charque, puchero e saladas.

Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos com integrantes da Invernada Xiru.

Grupo reúne integrantes a partir dos 40 anos

A Invernada Xiru do CTG Farroupilha é formada por integrantes com idade mínima de 40 anos. Os ensaios são realizados às segundas e sextas-feiras, a partir das 22h.

A preparação artística está sob responsabilidade dos professores Lavidson, Tamiris e Lavínea, integrantes da família SM.

Preparação para o FestXiru

A apresentação desta sexta-feira faz parte da preparação para o 28º FestXiru, que será realizado entre os dias 16 e 18 de outubro, no CPF Piá do Sul, em Santa Maria.

O evento reúne grupos das categorias Veterana, Xiru e Vaqueana em uma programação dedicada às danças tradicionais gaúchas.

Serviço

O quê: Pré-estreia da Invernada Xiru do CTG Farroupilha

Temática: “Trem da Fronteira – A Partitura de Ferro na Gare de 34”

Data: 3 de outubro de 2026

Horário: 20h

Local: CTG Farroupilha – Alegrete

Ingresso: R$ 40

Onde adquirir: Com os integrantes da Invernada Xiru

Próximo compromisso: 28º FestXiru, de 16 a 18 de outubro, no CPF Piá do Sul, em Santa Maria