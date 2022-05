Alex Silva “Lelé” vence Entrevero de Gineteada em São Gabriel

Share on Email

O ginete alegretense Alex Silva “Lelé”, um dos melhores do RS na gineteada em pelo puro, faturou mais um título no último domingo (8).

Na Terra dos Marechais, o ginete participou da II edição do Entrevero de Gineteada, com a participação de 40 ginetes de várias partes do Estado.

Pela fase classificatória em crina limpa, Lelé montou “Guajuvira”, da Tropilha Guajuvira de Santana do Livramento. O alegretense impressionou os jurados pela técnica e bravura no lombo de Guajuvira e foi classificado para semifinal.

Entre os 15 semifinalistas, o alegretense desafiou o cavalo “Pouca Canha”, da Tropilha Rama Negra. Mais uma bela monta que levou o alegretense para a finalíssima.

Na grande final, Lelé montou “Ferrolho” da Tropilha La Refrega. Entre os cinco finalista, foi declarado o grande campeão do Entrevero de Gineteada.

Os cinco melhores ginetes foram premiados

Cerca de R$ 10 mil reais foram divididos entre Alex Silva Lelé, vice-campeão Giovane Sodré da cidade de Viamão. Em terceiro, Emanuel Rangel de Rosário do Sul, quarto Bruno Marques de Lavras do Sul e quinto colocado Juliano Rocha de São Sepé.

Fotos: reprodução